Байден объяснил, почему подписывал документы автопером

Бывший президент США Джо Байден объяснил практику использования автопера для подписания официальных документов, включая указы о помиловании. В интервью газете The New York Times (NYT) он рассказал , что частое использование автоматической подписи было связано с большим объемом бумажной работы.

Так, с декабря 2024 по январь 2025 года с помощью автоподписи было подписано 25 указов о помиловании и смягчении наказаний. Некоторые из этих документов касались целых групп осужденных.

Как показал анализ электронной переписки Белого дома, многие решения Байдена первоначально принимались в виде устных распоряжений на совещаниях, которые затем оформлялись в письменном виде и подписывались автопером.

Эта практика вызвала резкую критику со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа. В июне он заявил, что сотрудники администрации Байдена использовали автоперо для подписания указов о помиловании от его имени, включая документы, касающиеся членов семьи Байдена и 37 заключенных. Трамп настаивает на недействительности таких решений.

В своем ответе Байден подчеркнул, что помилования, в том числе касающиеся его родственников, были необходимы для защиты этих людей от значительных судебных издержек в связи с расследованиями Министерства юстиции США. Экс-президент отметил, что все решения, независимо от способа их подписания, принимались им лично и соответствуют установленной процедуре.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в краже выборов в 2020 году.