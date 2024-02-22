Нуланд анонсировала «сокрушительные» санкции против России

Вашингтон не будет сидеть на месте и вслед за Евросоюзом, что ввел накануне 13 пакет санкций, сам готовит список антироссийских рестрикций, заявила заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.

С трибуны Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне дипломат отметила, что новые санкции США против Москвы будут «сокрушительными». Со слов Нуланд, в списке сотни ограничительных, которые призваны серьезно отразиться на российском ОПК (оборонно-промышленном комплексе).

«Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем», — заявила Нуланд, ее цитирует ТАСС.

При этом, когда именно дополнительные рестрикции будут введены, представитель Госдепа не уточнила.

Ранее сообщалось, что Британия приурочила свой новый пакет антироссийских санкций ко второй годовщине начала СВО.