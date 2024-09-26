Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн
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Как заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, в новый пакет военной помощи Украине на сумму в $375 млн вошли ракеты Javelin, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также кассетные бомбы.
«Он (новый пакет помощи — ред.) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, боеприпасы для артиллерии 105 и 155 мм, кассетные боеприпасы», — говорится в распространенном заявлении Блинкена.
Кроме того, как заявил Байден, российские активы на Западе продолжат оставаться замороженными, пока Москва не компенсирует Украине нанесенный ей якобы ущерб.
Ранее Лавров заявил, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности.