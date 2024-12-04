Байден оговорился и назвал африканскую Анголу «ярким городом»

Уходящий глава Белого дома Джо Байден верен себе и на финише своего первого и единственного президентского срока продолжает допускать досадные ляпы, на которые обращают внимание как журналисты, так и все присутствующие при невежестве американца.

На сей раз Байден отличился во время своей поездки в африканскую Анголу. Как передает телеканал ABC News, в ходе встречи с ангольским президентом Жуаном Лоренсу президент США вдруг запутался в географических определениях Анголы и внезапно назвал страну «ярким городом».

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эмм, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!», — сказал Байден.

К слову, не знаем наверняка, какой город имел в виду Байден, говоря про Анголу, но столицей данного государства является Луанда. Причем со дня образования данного африканского государства.

Ранее сообщалось, что Байден в Бразилии внезапно завис у микрофона, а затем сбежал с пресс-конференции в джунгли.