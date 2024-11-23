Байден оговорился, назвав себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Во время выступления на торжественном ужине в Белом доме президент США Джо Байден оговорился, назвав себя своим мужем, сообщили РИА Новости.

Агентство обратило внимание на привычку президента США, которому недавно исполнилось 82 года, начинать свои выступления с представления себя как супруга Джилл Байден. Предположительно, во время своего нынешнего выступления президент хотел снова поступить также, но оговорился. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил Байден, приветствуя гостей ужина.

СМИ обращают внимание на то, что подобные оговорки происходят часто. Так, Джо Байден нередко путает фамилии и имена лидеров различных стран. В частности, он сообщал, что недавно имел разговор с человеком, которого на тот момент давно не было на свете.

Неоднократно американский лидер путал Украину и Израиль. Многие из подобных курьезных ситуаций становились мемами, которые быстро распространялись по соцсетям. Агентство обратило внимание, что в администрации американского президента чаще всего оговорки связывают с тем, что журналисты вырывают из контекста какие-либо слова.

Ранее сообщалось, что Зеленский припомнил Байдену оговорку о Путине на саммите НАТО.