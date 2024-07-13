Зеленский припомнил Байдену оговорку о Путине на саммите НАТО

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего визита на берега Ирландии прокомментировал журналистам оговорку президента США Джо Байдена, который несколькими днями ранее на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал его с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Зеленского это, конечно же, досадная ошибка, но, учитывая внушительную военную и финансовую помощь США Украине, на это не стоит обращать особого внимания.

«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал Зеленский, отвечая журналистам на вопрос о его реакции на слова Байдена, его комментарий приводит портал RTE.

Находившийся рядом с Зеленским премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, в свою очередь добавил, что на его переговорах с украинцем оплошность Байдена не обсуждалась.

Ранее мы писали, что глава Белого дома Байден на саммите НАТО, представляя владимира Зеленского оговорился, представив последнего как президента Украины Владимира Путина. После инцидента издание Politico со ссылкой на свои источники написала , все произошедшее уже заставило европейских политиков поставить крест на Байдене и начать искать контакты с его соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.