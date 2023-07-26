Байден оговорился, заявив о всего 100 жертвах пандемии COVID-19 в США

Глава Белого дома Джозеф Байден продолжает сорить ляпами, показывая чудеса, которые может с человеком вытворять старческая забывчивость.

Не стал исключением и минувший день. Так, рассуждая о расширении доступа к услугам поддержания ментального здоровья, хозяин Овального кабинета неожиданно для всех присутствующих заявил, жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США признаны всего 100 американцев, сообщает РИА Новости.

«Нас не покидает ощущение потери после пандемии: более 100 человек мертвы. Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов», — заявил глава Белого дома.

В американской администрации поспешили поправить своего патрона, указав в расшифровке речи Байдена, что президент, озвучивая цифру статистики по COVID-19, допустил ошибку. Причем число «100», которое так неожиданно озвучил Байден, зачеркнуто аж дважды. А вместо него в скобках указали цифру «один миллион» — именно такова реальная статистика по смертности в США от коронавируса.

Ранее стало известно, что Байден еще 30 лет назад предсказал, когда уйдет из жизни.