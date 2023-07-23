NYP: Байден еще 30 лет назад предсказал, когда уйдет из жизни

Нынешний глава Белого дома Джозеф Байден напророчил себе, что оставит этот мир задолго до 2020 года. Как пишет New York Post, журналистами была найдена архивная запись его выступления в 1991 году в одном из американских юридических колледжей.

Бывший тогда еще сенатором Байден заявил с трибуны всем присутствующим, что якобы не доживет до 2020 года.

«В 2020 году меня уже не будет, я буду мёртв при любом раскладе», — сказал нынешний президент США.

Издание отмечает, как показала практика, предсказатель из американского президента оказался не самый лучший.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден потерялся на сцене после выступления в Филадельфии. Он забыл, где находится выход, и начал бесцельно бродить и просить помощи жестами.