Байден опроверг причастность Израиля к удару по больнице в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что за ударом по больнице в секторе Газа не стоит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам американского лидера, медучреждение было атаковано «другой командой».

В среду, 18 октября, Байден прибыл в Израиль с визитом солидарности. В аэропорту Бен-Гуриона его встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Слова Байдена приводят РИА Новости.

«На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами», – сказал Байден.

Байден также планировал провести встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом и королем Иордании Абдаллой II, однако после трагедии руководители государств отказались от переговоров с американских президентом.

Удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был совершен вечером 17 октября. По данным СМИ, погибли более 800 человек. Погибли женщины и дети, которые находились в учреждении. ХАМАС, которому принадлежит власть в Газе, а также ряд арабских стран, среди которых Палестина, обвинили Израиль в атаке на больницу.

Израиль в свою очередь в случившемся обвинил еще одну группировку, действующую в секторе Газа, «Исламский джихад*». Ранее о том, что именно это движение виновно в трагедии заявил посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви.

На фоне трагедии и обострения палестино-израильского конфликта в разных странах Европы начались акции в поддержку Палестины и с осуждением действий Израиля.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

*организация признана террористической и запрещена в РФ