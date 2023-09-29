Байден останется президентом США в случае шатдауна

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден останется президентом США даже в случае шатдауна. Об этом она сообщила журналистам в пятницу, 29 сентября.

«Президент не собирается прекращать работать, он намерен продолжать. Он не перестанет трудиться для американцев при наступлении шатдауна», – сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Байден обратиться к американским гражданам только тогда, когда наступит шатдаун. У конгресса США и американской администрации до 1 октября остался один рабочий день, чтобы согласовать бюджет федерального правительства на новый финансовый год в Соединенных Штатах и предотвратить шатдаун. Как ранее отмечал Байден, он может обернуться для Америки катастрофой.

Шатдаун – это временная приостановка работы правительства и госучреждений. Каждый год конгресс США обязан одобрить список необязательных по закону расходов до начала финансового года в Америке, иначе у правительства закончатся средства. Если конгресс на проголосует за одобрение дискреционных расходов, наступит дефицит финансирования, который ведет за собой неоплачиваемые отпуска сотрудникам госструктур и большей части федерального правительства.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в случае шатдауна военнослужащие будут работать бесплатно, а часть сотрудников американского минобороны отправят в неоплачиваемые отпуска.

Последний раз в США наступал шатдаун при президенте Дональде Трампе в 2018 году.