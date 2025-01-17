Байден перепутал события в Израиле и США, которые произошли с разницей в 20 лет

Джо Байден допустил очередной ляп во время выступления на телеканале MSNBC. Он перепутал два события, которые произошли с разницей в 20 с лишним лет.

Президент США часто попадает в курьезные ситуации. На этот раз он перепутал два события: террористическую атаку в США 11 сентября 2001 года и нападение движения ХАМАС на Израиль в 2023 году.

«Первый раз, когда я обсуждал бомбежку гражданских объектов, был, когда я поехал после 9/11, после кровопролития, которое произошло», — выдал Байден очередной сумбур.

До этого Байден сумел потерять нить повествования во время выступления на официальной церемонии в Пентагоне. Он описывал разговор с Путиным, и внезапно его речь превратилась в набор бессвязных слов. Судя по всему, у президента США в его 84 года налицо возрастные изменения, что категорически отрицается его администрацией.