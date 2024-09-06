Байден по ошибке заявил, что слетал в КНДР ради микрочипов

Президент США Джо Байден, известный своими довольно странными выходками и высказываниями на посту главы государства, допустил очередной ляп. Как передает телеканал CNN, курьез произошел во время его выступления в штате Висконсин.

В частности, в своей речи он ошибочно заявил, что ради переговоров по строительству в США предприятия по производству микрочипов слетал в Северную Корею.

«Мы провели закон о чипах и науке. Еще не так много лет назад у нас было 40% мирового рынка, но теперь мы опустились до нуля. Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов», — поделился Байден со сцены с участниками мероприятия.

Ни для кого не является секретом, что 81-летний Байден испытывает когнитивные проблемы. Во время публичных выступлений президент США путает людей, страны и даты.

Его соперник на президентских выборах Дональд Трамп ранее допустил, что Байден держится на публике только благодаря приему стимулирующих препаратов.