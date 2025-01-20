Байден по традиции оставит напутственное письмо Трампу перед уходом

В понедельник, 20 января, президент США Джо Байден, покидая свой пост, планирует оставить напутственное сообщение для новоизбранного главы государства Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник.

По информации CNN, в США существует устойчивая традиция, согласно которой уходящий президент оставляет письмо своему преемнику. Оно размещается на столе в Овальном кабинете.

В 2021 году Трамп также оставил записку для Байдена, даже несмотря на то, что не признал его победу. Содержание этого письма осталось неизвестным, но позже действующий президент США охарактеризовал его как «очень великодушное».

Ранее сообщалось, что Байден в свой последний рабочий день заявил, что никуда не уходит.