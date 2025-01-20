Байден в свой последний рабочий день заявил, что никуда не уходит

Пока еще действующий президент США Джо Байден в свой последний рабочий день в воскресенье, 19 января, побывал в штате Южная Каролина на христианском собрании темнокожих. Где не обошлось без очередного курьеза.

В ходе небольшого выступления перед собравшимися глава Белого дома неожиданно выпалил, что «никуда не уходит».

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — цитирует престарелого политика РИА Новости.

При этом, как сообщает агентство, в ходе своего выступления Байден, ожидаемо, несколько раз запнулся.

Напомним, Дональд Трамп решил перенести из-за морозов место своей инаугурации. Об этом писала газета The Washington Post. Сотни тысяч американцев готовились к церемонии инаугурации. Трамп принял решение провести мероприятие внутри Капитолия, поскольку на улице очень холодно из-за морозов. 20 января ожидаются холода вплоть до -12 градусов. Это привело в растерянность как организаторов, так потенциальных участников данного события. Сотни людей, которые приобрели билеты на инаугурацию, спрашивают, что теперь им делать.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил в ходе своего торжественного митинга в Вашингтоне, что сразу же после того, как въедет в Овальный кабинет, аннулирует все «глупые и радикальные» указы Джо Байдена.