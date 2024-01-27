Байден под давлением Техаса согласился на «самые жесткие реформы» в истории США для защиты границы

Глава Белого дома Джо Байден был вынужден пойти на соглашение с сенаторами, предполагающее «самый жесткий набор реформ» за всю историю страны для защиты американский южных границ, приводится в заявлении президента США на сайте действующей администрации, которое цитирует РИА Новости.

Напомним, на границе США и Мексики по инициативе губернатора Техаса для защиты от нелегальных мигрантов была установлена колючая проволока. В ответ Байден приказал убрать заграждения. В ответ власти штата отказались выполнять указание главы Белого дома и теперь Техас рискует выйти из состава США.

«Мы все знаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Уже давно пора это исправить. <...> Давайте внесем ясность. Достигнутые договоренности, если их принять в виде закона, стали бы самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране», — отметил Байден.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обратился к республиканским штатам, призвав из руководство послать войска Нацгвардии в Техас, который задыхается от засилья нелегалов.