Байден похвастался, что президентская гонка в США складывается в его пользу

Действующий глава Белого дома Джо Байден уверен, что нынешняя президентская гонка довольно удачна для него и складывается в его пользу.

Как информирует ТАСС, данное заявление президент США сделал в ходе вступления перед своими сторонниками в американском в Сиэтле. Байден посетовал, что его успехи в предвыборной компании почему-то замалчивают СМИ.

«СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу», — сказал Байден.

Также глава Белого дома посоветовал американским избирателям не полагаться на результаты опросов общественного мнения на ранних этапах гонки.

«Мы настроены оптимистично», — добавил Байден.

Ранее мы писали, что Байден двумя словами ответил Трампу на его призывы пойти вместе с ним на предвыборные дебаты.