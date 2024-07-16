Клон Трама: Байден презрительно высказался по кандидатуре сенатора-русофила Вэнса на пост вице-президента США

Глава Белого дома Джо Байден охарактеризовал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса, выставив его, по сути, двойником Дональда Трампа.

Напомним, в минувший понедельник, 15 июля, Дональд Трамп, которому республиканцы на съезде партии в Милуоки дали официальный карт-бланш на осенних президентских выборах, заявил, что пойдет на них в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

📝 «Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы», - цитирует Байдена CNN.

Также стало известно, что действующий вице-президент США Камала Харрис уже предложила Джей Ди Вэнсу провести с ним теледебаты, пишетиздание Politico со ссылкой на предвыборный штаб Байдена.

Отмечается, что к настоящему времени в штабе Трампа пока не ответили на призыв Харрис. Если стороны придут к согласию, то, по предварительным данным, дебаты могут состояться 23 июля или 13 августа.

Про Джей-Ди Вэнса известно, что он яркий христианский правый консерватор, выступающий против однополых браков, абортов и нелегальной иммиграции . Но это еще не все: Вэнс является, пожалуй одним из самых ярых критиков военной помощи США Украине. Однажды он даже заявил, что «Украина должна уступить часть территории русским», что, в свою очередь, в интересах Америки.

Накануне политолог Еловский выразил мнение, что покушение оказалось для Трампа подарком в преддверии президентских выборов.