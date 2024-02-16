Байден пообещал Джонсону припомнить уход в отпуск Палаты представителей без голосования по Украине

Белый дом резко раскритиковал Палату представителей Конгресса США за уход на каникулы без голосования по законопроекту о выделении пакета помощи Украине в размере $60 млрд, рассказывает The Hill.

Президент США Джо Байден предупредил, что «неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта».

А представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии изданию заявил, что спикер Майк Джонсон играет на руку России и Ирану в ущерб американской национальной безопасности.

В Палате представителей на нападки из Белого дома ответили указанием на то, что Байден и сам за время своего президентства провел в отпуске более года. Он так и не нашел времени на встречу с Джонсоном, на которой спикер Палаты представитель настаивал после одобрения законопроекта по Украине в Сенате.

Накануне Майк Джонсон отправил Палату представителей на каникулы до конца февраля, так и оставив вопрос о помощи Украине неразрешенным.