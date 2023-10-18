Байден пообещал Израилю «беспрецедентный» пакет помощи

Президент США Джо Байден заявил, что обратиться к Конгрессу с просьбой утвердить «беспрецедентный» пакет помощи для Израиля.

Также американский лидер объявил о гуманитарной помощи для палестинцев в секторе Газа и Западного берега реки Иордан в размере $100 млн.

Ранее Байден сказал, что уверен в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибли сотни мирных палестинцев. По его словам, такие данные ему предоставил Пентагон.

Байден побывал с коротким визитом в Израиле. Далее он собирался продолжить свое путешествие по Ближнему Востоку поездкой в Амман, где планировал встретиться с лидерами Иордании, Палестины и Египта. «Миротворческая» миссия американского президента сорвалась после удара по больнице. Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток – в материале «Подмосковье сегодня».