Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примут конгрессмены
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Американский президент Джо Байден заявил о своей готовности подписать законопроект о запрете онлайн-платформы TikTok в стране в случае, если данный проект будет принят местными конгрессменами. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.
До этого представители соцсети отреагировали на новость об утверждении проекта закона, заявив, что запрет платформы лишил бы конституционного права на свободу выражения порядка 170 миллионов граждан страны.
Байден заявил о готовности подписать данный законопроект в том случае, если местные конгрессмены его примут.
Для вступления в силу, законопроект в Штатах должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан главой государства.
Ранее сообщалось, что один из комитетов американского конгресса утвердил проект, который может запретить TikTok на территории США.