Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примут конгрессмены

Американский президент Джо Байден заявил о своей готовности подписать законопроект о запрете онлайн-платформы TikTok в стране в случае, если данный проект будет принят местными конгрессменами. Об этом сообщило информагентство РИА Новости .

До этого представители соцсети отреагировали на новость об утверждении проекта закона, заявив, что запрет платформы лишил бы конституционного права на свободу выражения порядка 170 миллионов граждан страны.

Байден заявил о готовности подписать данный законопроект в том случае, если местные конгрессмены его примут.

Для вступления в силу, законопроект в Штатах должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан главой государства.

Ранее сообщалось, что один из комитетов американского конгресса утвердил проект, который может запретить TikTok на территории США.