Байден пообещал посетить инаугурацию Трампа в случае его победы на выборах

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что собирается посетить церемонию инаугурации кандидата от республиканцев в президенты США Дональда Трампа, если последний сумеет выйти победителем из президентской гонки, передает телеканал ABC News.

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден отказался продолжать борьбу за свой второй президентский срок, но не стал уходить досрочно в отставку. Он также поддержал выдвижение кандидатом от демократов на высший пост в стране действующего вице-президента Камалу Харрис. Спустя две недели та заручилась необходимой поддержкой Демократической партии, выбрав себе в пару губернатора Миннесоты Тима Уолца.

«Посещу. У меня хорошие манеры, не то что у него», — ответил Байден на вопрос журналистов, посетит ли он инаугурацию Трампа, если тот победит.

Ранее Дональд Трамп заявил, он считает, что выход Байдена из предвыборной гонки связан с глубинным госпереворотом.