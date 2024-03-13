Байден поручил Блинкену выделить Киеву до $126 миллионов

Глава Соединенных Штатов Джо Байден отдал поручение госсекретарю страны Энтони Блинкену выделить помощь Киеву на сумму до $126 миллионов. Об этом сообщается в размещенном правительством меморандуме, опубликованном на официальном интернет-ресурсе Белого дома.

В документе передаются слова американского президента, заявляющего о том, что он делегирует секретарю полномочия по определении важности для интересов безопасности Соединенных Штатов выделения для Киева суммы до $126 миллионов.

Накануне администрация американского государства сообщила о выделении первого в текущем году пакета помощи для Украины, размер которого составил около $300 миллионов. В Минобороны страны объяснили, что данную сумму удалось взыскать, договорившись о снижении цен с поставщиками.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены покинуть Украину в течение нескольких ближайших месяцев.