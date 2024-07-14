Байден поручил провести быстрое и тщательное расследование покушения на Трампа

Действующий президент США Джо Байден высказался о покушении на своего конкурента Дональда Трампа. Демократ заявил, что будет проведено оперативное, но тщательное расследование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг.

Дональд Трамп был подстрелен в ухо: экс-президенту чудом повезло повернуть голову вовремя и тем самым увернуться от пули. Стрелка ликвидировали и пока неизвестно, какие у него были мотивы. Не нашла связи молодого человека с экстремистскими и иными движениями, намека на политическую позицию. Пока ничего не может сказать наверняка, в чем была причина нападения. На этом фоне Трамп призвал не поддаваться спекуляциям, не выдумывать теорий до окончания расследования. Последнее проведут по поручению действующего президента.

«Покушение противоречит всему, за что мы выступаем как нация. Всему. Это не то, кем мы являемся как нация. Это не Америка. И мы не можем позволить этому случиться. Единство — самая труднодостижимая цель из всех, но сейчас нет ничего важнее этого: Единство», — заявил Байден.

Как выразился демократ, в скором времени расследование завершат, но оно будет проведено тщательно. По словам Байдена, он уже пообщался с Трампом, их разговор был «коротким и хорошим».

Напомним, что расследованием дела о покушении на Трампа занимается ФБР. В ходе нападения на митинге экс-президента серьезно пострадали два человека, погиб 50-летний пожарный.

Ранее сообщалось, что в машине подозреваемого в покушении нашли взрывчатку.