Совершивший покушение на Трампа мог устроить мощный взрыв на митинге

Сотрудники ФСБ обнаружили в машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа взрывные устройства. Полагают, что молодой человек хотел их задействовать во время митинга, пишет The Wall Street Journal .

В США продолжается расследование дела о покушении на бывшего президента Дональда Трампа. Оказалось, что преступник использовал оружие, которое законно приобрел и оформил его отец. Также провели обыск машины молодого человека: там нашли несколько взрывных устройств. Пока неизвестно, как именно стрелок хотел им воспользоваться. Не исключают, что он мог въехать в толпу и подорвать машину, либо оставить этот сценарий на случай сопротивления силовикам.

«Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа», — отмечает издание.

Транспорт, как предполагают, не просто так был припаркован близко с местом проведения митинга в Пенсильвании.

Напомним, накануне на Дональда Трампа напали. 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил несколько раз в сторону сцены, ранил цель и убил республиканца. Жертв могло быть больше, но охрана ликвидировала нападавшего.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Трампа сработала медленно. Бывши офицер отметил, что это напомнило случай с убийством Кеннеди.