Байден вновь допустил ошибку, говоря об Израиле и России

Президент США Джозеф Байден снова допустил ошибку, говоря об Израиле и России.

В интервью телеканалу ABC News американский президент заявил, что Израиль не собирался вторгаться на территорию РФ.

«Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах», — сообщил Байден.

Байдену 81 год. Он является старейшим президентом США и 47-м по счету. Регулярно американский лидер допускает в своих выступлениях ошибки, путая названия стран, глав государств, даты.

Представители республиканской партии США любят использовать ошибки Байдена в межпартийной борьбе, таким образом доказывая, что он неэффективно управляет государством. Экс-президент США Дональд Трамп и вовсе заявлял, что перед выступлениями Байден «что-то принимает».

Ранее мы сообщали, что в США прокомментировали размещение кораблей ВС РФ в акватории Кубы, отметив, что это не угрожает нацбезопасности страны.