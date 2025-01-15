Документы, которые Байден планирует забрать с собой из Белого документа, по объемам измеряются грузовиками. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Рядом с Белым домом были замечены грузовики, в которые грузят документы и вещи, принадлежащие старой администрации президента США. При этом власти обещают действовать по новому протоколу для сортировки и разделения документов, чтобы защитить находящуюся в них секретную информацию.

«Мы сделаем все возможное, чтобы быть осторожными, следовать правилам и сделать это правильно, следуя традициям, как того действительно хочет президент», — заявила по этому поводу Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Журналисты также напомнили, что Байден уже был замешан в скандале с хранением дома в неподобающих условиях секретных документов. Это даже привело к федеральному расследованию, и президента тогда назвали в официальном отчете «пожилым человеком с плохой памятью».

Ранее сообщалось, что Байден призвал Трампа и его команду продолжить дело поддержки Украины. Это необходимо, чтобы Киев смог занимать сильную позицию во время мирных переговоров с Россией.