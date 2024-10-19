Байден признался в отсутствии консенсуса по вопросу ударов ВСУ вглубь России

У руководства западных стран нет единого мнения по вопросу нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России. Такое заявление в ходе официального визита в Германию сделал президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

Также он поднял вопрос предстоящих в ноябре президентских выборов в США.

На вопрос представителей СМИ о том, интересуются ли американские союзники тем, кто займет пост президента США, Байден ответил, что им «любопытно».

Ранее военный эксперт Трухан оценил вероятность ударов оружием НАТО вглубь России.