По словам военного эксперта Владимира Трухана, удары дальнобойным оружием, поставляемым Незалежной западными странами, вглубь нашей страны – это как детская драка во дворе, где мы будем договариваться «по яйцам не бить». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, системы вооружения, которые поставляются Киеву, станут применяться на максимум их возможностей.

По мнению полковника запаса, к этому нужно быть просто готовым. Потому что договоры в расчете на то, что все так и будет, а в случае начала таких действий станет не до расчетов.

Ранее в НАТО заявили, что разрешение ВСУ ударять вглубь России оправданно.