Байден призвал привлечь к ответственности сирийского лидера Асада

Президент США Джо Байден считает, что сирийского лидера Башара Асада нужно привлечь к ответственности. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Представители МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия, провел переговоры с террористами, захватившими Дамаск и уехал из страны.

Позже стало известно, что вместе с женой и детьми Асад прибыл в Москву. Россия предоставила семье политика убежище, сообщил источник в Кремле.

Ранее сообщалось о том, что сирийские боевики захватили город Джабле, где находится база ВКС РФ «Хмеймим».