СМИ: сирийские боевики захватили город Джабле, где находится база ВКС РФ «Хмеймим»

Катарский телеканал «Аль-Джазира» продолжает информировать о последних событиях в Сирии, которые в свете свержения власти президента страны Башара Асада развиваются стремительно.

По самой последней информации, вооруженные боевики сирийской оппозиции захватили под свой контроль город Джабле, находящийся поблизости с военной базой России «Хмеймим» в провинции Латакия.

Российская сторона официально данную информацию не подтверждала и не комментировала.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

А немецкий Bild и американский Bloomberg, сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

Ранее сообщалось, что сирийские боевики вошли в Тартус, где находится база российского ВМФ. А перед этим в Министерстве иностранных дел России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. В дипведомстве уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности базам нет.