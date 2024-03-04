Байден продлил режим ЧС по Украине за день до его прекращения

Президент США Джо Байден решил не завершать режим «чрезвычайной ситуации», который был введен из-за ситуации на Украине в 2014-м, пишет РИА Новости .

Чрезвычайный режим из-за Украины объявил Барак Обама еще 6 марта 10 лет назад. Он должен был утратить свое действие 4 марта. Это накладывало ограничение на собственность лиц, которые считались по версии штатов причастными к происходящему на Украине. В списке были политики, чиновники и лица, которые способствовали присоединению Крыма к России. Перечень расширялся, но полагали, что история с Украиной завершится как раз к 2024 году. Однако развился иной сценарий, в связи с которым действующий президент Джо Байден продлил режим ЧС.

«Я отправил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что режим чрезвычайной ситуации, объявленный в соответствии с указом 13660 от 6 марта 2014 года (...), продолжит действовать после 6 марта 2024 года», - говорится в заявлении Байдена.

Режим ЧС и включенные в него санкции против российских лиц будет действовать еще год.

Ранее сообщалось, что в США назвали Байдена недостойным места президента.