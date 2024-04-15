Байден просчитался: насколько серьезны удары Ирана по Израилю, и возможна ли эскалация

Иран впервые напрямую атаковал Израиль, выпустив более 300 дронов и ракет в его сторону. Причиной назвали длительные преступные действия исламского движения ХАМАС на территории Израиля.

Открытое столкновение вызвало резонанс во всем мире. Несмотря на мощь полученных Израилем ударов, в Европе не все верят в намерения Ирана, считая атаку фиктивной.

По словам политолога Алексея Ярошенко, разговоры о якобы фиктивности атаки начались с Белого дома. Президент США Джо Байден множество раз публично выражал поддержку Израилю, обещая защиту. По итогу ее обеспечить не смогли, и это, как отметил эксперт, очень невыгодная для Байдена ситуация.

«У американских налогоплательщиков возникает вопрос: если Иран способен устроить массированную атаку на союзника Америки, на защиту которого были потрачены огромные средства из госбюджета, то куда уходят эти деньги в итоге?» — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Попытки Белого дома закрепить в умах общественности мысль о фиктивности атаки Ирана — бессмысленное самовнушение, считает политолог.

«Ракеты, которые выпустил Иран, стоят несколько миллионов долларов, поэтому говорить, что было потрачено столько средств для организации фиктивной атаки — неправильно. Война — слишком дорогое удовольствие, чтобы быть фиктивной. Эскалация конфликта сейчас очень возможна, и она будет», — подытожил Ярошенко.

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