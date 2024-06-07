Байден проведет встречу с Зеленским 7 июня

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 7 июня. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран проведут встречу в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Сейчас Байден с супругой Джилл Байден находятся в турне по Франции. Там президентская чета участвует в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине высадки союзнических войск в Нормандии. Россия на данное мероприятие приглашена не была.

Байден и Зеленский последний раз провели очную встречу в декабре 2023-го в Вашингтоне. Тогда украинский президента посетил США с целью добиться выделения дополнительной помощи Киеву.

6 июня 1994-го года союзнические силы США, Великобритании и Канада высадились на территории французских Нормандии и Бретани. Это произошло в ходе выполнения операции «Оверлорд». В ней участвовали 156 тысяч военнослужащих, а общие потери составили порядка 10 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Байден вновь допустил ошибку, оговорившись о том, что Израиль не собирался нападать на Россию.