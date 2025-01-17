Байден сенсационно признался, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине и не брать ее в НАТО

В интервью телеканалу MSNBC президент США Джо Байден рассказал о беседе с президентом России Владимиром Путиным в начале специальной операции. Он заверил Путина, что США не собираются размещать ядерное оружие на Украине и не будут принимать ее в НАТО.

Ведущий упомянул, что в начале конфликта существовал риск применения ядерного оружия, и поинтересовался, обсуждал ли Байден с Путиным недопустимость его использования.

Байден подтвердил, что эта тема поднималась, однако так и не уточнил дату разговора. Он также сообщил, что сказал Путину, что на Украине ядерного оружия нет, так как его вывезли, и оно не появится там до вступления страны в НАТО.

Байден добавил, что сообщил Путину о продолжении американской помощи Украине, но подчеркнул, что ядерное оружие и вступление в НАТО не произойдут.

Кроме того, Байден признался, что опасался возможного покушения во время своего неожиданного визита в Киев в 2023 году. Он отметил, что не считал, что Россия попытается отомстить американскому президенту, но тревожился за радикальные группы на Украине, которые могли сотрудничать с русскими.

Ранее Байден перепутал события в Израиле и США, которые произошли с разницей в 20 лет.