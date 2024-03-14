Байден «сел в лужу», прибавив себе лишний год работы на посту президента США

Глава Белого дома Джо Байден во время своего выступления допустил очередной ляп. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию, выступления политик перепутал, сколько времени он работает на посту президента США.

Во время своего выступления Байден вдруг решил, что он в Белом доме уже четыре года кряду. Вместо чуть более трех, как на самом деле.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал американский лидер.

К слову, поскольку инаугурация Байдена была 19 января 2021 года, то в должности президента США он пребывает без малого три года и два месяца.

Ранее Байден оговорился, перепутав Украину с Ираком и Афганистаном. Президент США заявил, что Вашингтон допустил ошибку, ведя охоту за бывшим главарем террористической группировки «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном, пока его не ликвидировали, однако американцам не следовало лезть на Украину.