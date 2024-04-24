Байден сказал, что его администрации нельзя доверять, и пошел обниматься с пустотой

Президент США Джо Байден продолжает пополнять свою обширную коллекцию оговорок и нелепых жестов. Очередное видео его оплошности обошло американские СМИ.

Во время предвыборного мероприятия американский лидер принялся критиковать своего главного соперника на президентских выборах Дональда Трампа, но перепутал местоимения и изрек фразу, из которой следовало, что администрации Белого дома нельзя доверять.

В конце выступления 81-летний политик расставил руки для объятий и двинулся в сторону, однако не обнаружил там никого. Осознав свой промах, Байден решил все обратить в шутку и лихо козырнул публике.

Физические и когнитивные затруднения Байдена вызывают сомнение в его способности управлять страной. Рейтинги фиксируют неуклонное падение поддержки действующего президента.