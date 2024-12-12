Байден смягчил наказания для 1,5 тыс. человек и помиловал 39

Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении помилования 39 гражданам и смягчении наказания для почти 1,5 тыс. человек, что стало рекордным числом президентских помилований за один день в истории Штатов. Информация об этом размещена на сайте Белого дома.

Амнистированные 39 человек были осуждены за преступления, не связанные с насилием. В релизе не уточняются имена помилованных.

«Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории», — говорится в заявлении.

Ранее Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности, предназначенный для использования будущей администрацией победителя выборов главы государства Дональда Трампа. Документ направлен на противодействие растущему сотрудничеству между четырьмя странами — Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.