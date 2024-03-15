Байден снова публично оскорбил Путина, назвав его бандитом

Президент Соединенных Штатов снова позволил себе публичное оскорбление в адрес российского коллеги Владимира Путина, назвав его бандитом и призвав к противостоянию. Соответствующее заявление глава американского государства сделал в ходе последнего выступления, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что американский президент выступал на мероприятии, которое было приурочено к Дню святого Патрика. В ходе своего выступления, американский лидер выразил уверенность в том, что большая часть конгрессменов готова вносить свой вклад в поддержку Украины на протяжении конфликта.

После этого Байден призвал всех присутствующих в зале противостоять президенту России.

«Он бандит», — заявил американский президент.

Накануне Байден прибавил себе лишний год работы в качестве главы США во время выступления.