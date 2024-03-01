Байден собрался сбрасывать на Газу сотни грузовиков с гумпомощью

Как сообщает РИА Новости, на прошедшей накануне встрече в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони американский лидер подчеркнул, он считает, что нынешние объемы гуманитарной помощи палестинцам «даже близко недостаточны».

«Нужны сотни грузовиков, не несколько. Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — сказал Байден.

При этом, обещая искать дополнительные способы доставки грузов в палестинский анклав, глава Белого дома допустил очередную оговорку, сказав Украина вместо Газы.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года. В этот день боевики ХАМАС выпустили до пяти тысяч ракет в сторону Израиля. Кроме того, они вторглись на территорию государства через южную границу сектора Газа и захватили в заложники до 250 человек.

Ранее мы сообщали, что четыре человека погибли в восточной части сектора Газа в результате атаки со стороны израильских военных. ЦАХАЛ регулярно атакует район, где расположен лагерь беженцев Джабалия.