Четыре человека погибли в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля

Четыре мирных жителя погибли из-за обстрела на севере сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в своих соцсетях.

Уточняется, что израильские военные атаковали район, расположенный к востоку от лагеря беженцев Джабалия.

«Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы принял сегодня четырех погибших и 21 раненого в результате... израильского обстрела к востоку от лагеря Джабалия», — говорится в сообщении.

Информация об обстреле лагеря беженцев Джабалия появляется регулярно. Издание Al Mayadeen накануне сообщило, что в этом районе происходят вооруженные столкновения.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики группировки вторглись через южную границу с сектором Газа на территорию государства, откуда в заложники захватили до 250 человек.

В ответ на это ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа, целью которой является ликвидация пунктов командования ХАМАС в палестинском анклаве, а также освобождение заложников.

Ранее мы сообщали, что два заложника ХАМАС в секторе Газа скончались. Отмечалось, что о смерти двух мужчин сообщил один из израильских кибуцев, который попросил радикалов передать их тела.