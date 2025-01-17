Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры о прекращении огня в Газе

Джо Байден не обсуждал со своим преемником на посту президента США Трампом вопрос сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сам Байден заявил во время выступления на телеканале MSNBC.

Журналисты спросили Байдена, контактировал ли он с Трампом по поводу переговоров, касающихся сектора Газа и прекращения там огня. Президент отрицательно ответил на этот вопрос. Он упомянул, что очень кратко касался этой темы во время встречи, которая проходила 13 ноября. Тогда шел разговор о процессе передачи власти от одного американского лидера к другому.

«Я сказал ему о том, что я делаю и что может произойти», — указал он.

Байден добавил, что его администрация привлекала к переговорам тех людей, которые будут заниматься национальной безопасностью при Трампе. Это было сделано, чтобы данные лица поняли текущую обстановку и были в курсе всех текущих дел.

Ранее западная пресса допустила, что до момента своего ухода Байден помилует всех людей, которые могут быть подвергнуты преследованиям со стороны Трампа. Сам он убежден в том, что новый президент представляет собой особую угрозу американским ценностям.