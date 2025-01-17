На Западе заявили о планах Байдена помиловать противников Трампа

Глава текущей американской администрации Джо Байден может заранее помиловать людей, которые могут подвергнуться преследованию со стороны нового президента США Дональда Трампа, прежде чем завершит свои полномочия. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Согласно изданию, хотя многие работники Белого дома уже упаковывают свои вещи перед инаугурацией Трампа, запланированной на 20 января, в администрации ожидают, что Байден использует оставшееся время для подписания дополнительных указов. В частности, демократ намерен принять инициативы, направленные на борьбу с гендерной дискриминацией.

Помимо этого, Байден обдумывает возможность предварительного помилования тех, кто может столкнуться с недовольством администрации Трампа, отмечает газета.

По данным издания, активные действия Байдена в последний год его президентства «демонстрируют его убежденность в том, что Трамп представляет собой особую угрозу американским ценностям».

Ранее сообщалось, что в ходе церемонии прощания с главнокомандующим Министерства обороны США, которая состоялась накануне в Пентагоне, президент США Джо Байден неожиданно потерял нить повествования, описывая телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В результате его речь превратилась в набор несвязных фраз.