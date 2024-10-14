Байден: США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерного оружия

США готовы к проведению переговоров с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного оружия без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера Джо Байдена в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке».