Байден: США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерного оружия
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США готовы к проведению переговоров с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного оружия без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера Джо Байдена в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке».
Цель переговоров – уменьшить ядерную угрозу, отметил Байден.
Президент США считает, что постепенно мир должен избавиться от ядерного оружия.
Важно снизить ядерную угрозу не вопреки опасностям современного мира, а из-за них, подчеркнул Байден.
Он также добавил, что риски применения ядерного оружия подрывают нормы и соглашения, которые установило мировое сообщество.
Ранее Трамп заявил, что в случае его проигрыша на выборах США отправятся в ад.