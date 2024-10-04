Трамп заявил, что в случае его проигрыша на выборах США отправятся в ад

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты скатятся в ад, если он потерпит неудачу на президентских выборах в ноябре, как сообщил The Guardian.

«Слушайте, мы обязаны одержать победу, потому что если мы проиграем, нашу страну ждет ад», — заявил Трамп.

Он также отметил, что убежден в том, что предстоящие выборы могут оказаться последними.

«Я слышал мнение, что эти выборы могут быть последними в нашей жизни, и я искренне верю в это. Они действительно могут стать финальными выборами», — добавил он.

Илон Маск высказывал мнение о том, что если Трамп не победит в ноябре, то это окажется концом для страны.

Он утверждает, что если кандидатом от демократов станет Камала Харрис, то незаконные мигранты будут продолжать прибывать в США и смогут получить гражданство и право голоса на следующих выборах.

Предприниматель считает, что, обеспечив поддержку мигрантов, Демократическая партия станет доминирующей на всех следующих выборах.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет рассудок наряду с Байденом.