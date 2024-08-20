Президент США Джо Байден вспомнил слова покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который сказал ему за 10 дней до своей смерти, что Европа после наполеоновских войн не смотрела на Россию через плечо без опаски, сообщил ТАСС.

Во время выступления на национальном съезде Демократической партии в Чикаго Байден упомянул слова Киссинджера об опаске Европы перед Россией. Он подчеркнул, что после Трампа Европа и НАТО были «разорваны в клочья».

Президент США отметил, что провел вместе с коллегами из Европы почти 200 рабочих часов, чтобы укрепить НАТО. В том числе, по его словам, была проведена огромная работа, чтобы присоединить к альянсу Финляндию и Швецию.

Байден заявил, что за 10 дней до смерти ему позвонил Киссинджер и сказал, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не осмелилась бы атаковать Курскую область без поддержки США.