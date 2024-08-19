По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Киев не стал бы обстреливать Курскую область, если бы власти США не дали ему такое задание. Позицию министра передает ТАСС в понедельник, 19 августа.

Лавров считает неправдоподобными высказывания о том, что Украина кого-то ослушалась, когда начала нападение на Курск. Это «детский лепет», охарактеризовал такие высказывания представитель России.

Также Лавров убежден, что именно американские власти виновны в подрывах «Северных потоков».

«Позиция Запада по нападениям Украины на РФ позорна, она говорит о растущем отчаянии и неспособности Зеленского выполнить свою „миссию“, — заявил Лавров.

Сергей Лавров считает, что Зеленский уже не выгоден Западу, ему подыскивают замену, поэтому СМИ начали показывать его недостатки и «выставлять неудачником».

Ранее сообщалось о том, что российские морские пехотинцы взяли в плен 19 украинских боевиков под Курском.