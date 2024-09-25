Президент США Джо Байден в последний момент отменил приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на встречу с иностранными лидерами. Об этом сообщило издание Georgian Times.

Ежегодная встреча глав государств и делегаций с президентом США проходит в Белом доме в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Грузинская делегация под руководством Кобахидзе изначально была приглашена, но их визит был отменен по решению Соединенных Штатов из-за недавних заявлений и действий грузинского правительства.

«Действия и высказывания правительства Грузии демонстрируют вызывающее неуважение к демократическим принципам и воле народа Грузии», — заявили в Белом доме.

Представитель администрации президента США уточнил, что одной из причин исключения премьер-министра Грузии стало решение правящей партии «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных партий.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят приостановить безвизовый режим с Грузией.