СМИ: в ЕС хотят приостановить безвизовый режим с Грузией

В Евросоюзе рассматривают вероятность приостановки безвизового режима с Грузией, сообщает в пятницу, 20 сентября, ТАСС. Издание ссылается на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.

По данным издания, Герчинский заявил о том, что в ЕС озабочены происходящими событиями в стране, а также будут внимательно следить за парламентскими выборами в Грузии, которые пройдут 26 октября. Отдельно посол акцентировал внимание на том, что в стране произошло несколько событий, которые не просто не приблизили страну к ЕС, но только отдалили.

В Евросоюзе, тем временем, заверили – если выборы 26 октября не пройдут демократично, то страны Запада начнут прибегать к санкциям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что видеохостинг YouTube вновь работает в России без ограничений.