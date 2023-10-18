Байден передумал лететь в Иорданию после удара по больнице в Газе

Президент США Джо Байден отменил свою ранее запланированную поездку в Иорданию. Об этом в среду, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Белого дома.

Поводом к отмене визита может быть недавний ракетный обстрел больницы в секторе Газа с сотнями погибших. Произошедшее спровоцировало многотысячные митинги мусульман в поддержку Палестины, в том числе и в самой Иордании. В то же время, о причинах отмены визита Байдена в Амман - не сообщается.

«Байден отменил поездку в Иорданию», - сообщил пул Белого дома.

Напомним, ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 500 местных жителей.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».