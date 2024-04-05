Байден во время выступления не успел прочитать текст за телесуфлером
Фото: [сайт Белого дома]
Президент США Джо Байден проиграл соревнования в скорости телесуфлеру. Видео с очередным конфузом американского лидера публикует телеграм-канал «RTна русском».
«Я попал в Уилмингтон, и одна из... Отмотайте это назад… Одна из вещей, которую я ранее узнал, — у меня тесные отношения с сообществом греко-американцев», — сказал Байден во время выступления в честь Дня независимости Греции.
Ни для кого не является секретом, что 81-летний Байден испытывает когнитивные проблемы. Во время публичных выступлений президент США путает людей, страны и даты.
Его соперник на президентских выборах Дональд Трамп допустил, что Байден держится на публике только благодаря приему стимулирующих препаратов.